Carlos III prohíbe el foie gras en las residencias de la realeza británica

Las residencias de la Casa Real británica no ofrecerán foie gras a los comensales, según una carta enviada por el Palacio de Buckingham al grupo de defensa de los derechos de los animales PETA, que fue desvelada por los medios locales. En esa misiva, Buckingham señala que el manjar, hecho a partir del hígado hipertrofiado del pato o del ganso, no se compra ni se sirve en los palacios de la monarquía británica.

You May Also Like