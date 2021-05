Carlos Hermosillo se ríe de las ‘Cruzazuleadas’ gracias a Juan Reynoso

El goleador de La Máquina, autor del gol que le dio el último título al equipo, reconoce que está ilusionado en esta Final

Carlos Hermosillo, autor del último éxito de Cruz Azul en el Invierno 1997, aseguró que Juan Reynoso y esta Máquina tienen su respeto y admiración debido al buen trabajo que han hecho y no importará lo que pase el domingo, ya que han demostrado algo diferente a las anteriores plantillas.

“Yo sí tengo mucha ilusión con este Cruz Azul por el gran trabajo que ha hecho Juan, por el gran trabajo que han hecho todos los muchachos, porque pese a todo lo que han vivido. Ellos han demostrado un gran profesionalismo y una gran entrega, y que hoy estén en la Final se lo han ganado con dedicación y con trabajo y esto a mí me ilusiona muchísimo”, dijo Hermosillo a ESPN.

Carlos Hermosillo anotó el gol que le dio el último título de Liga a Cruz Azul. AP Photo

“Mis respetos para cada uno de los jugadores, mis respetos y mi admiración, más allá de lo que pase, lo que han hecho ha sido extraordinario”, agregó Hermosillo.



Incluso, puso a Juan Reynoso como el gran culpable para que Cruz Azul esté en una Final más y con amplias posibilidades de ganar. Recordó que su ex compañero es un líder nato y está enfocado en lo suyo.

“Me he llevado siempre muy bien con él [Reynoso], es un hombre de pocas palabras, pero es un hombre muy claro y muy contundente de lo que quiere, es un hombre muy ordenado, él los ordenó”, manifestó.

“Un liderazgo muy callado, pero muy enfocado en lo que él hacia dentro de la cancha y eso para mí era fundamental, y en los momentos que tenía que opinar era muy contundente con su opinión”, recordó Hermosillo.

Finalmente, tomó con humor las ‘Cruzazuleadas’ y reconoció que se ríe de las mismas y no le causan un sentimiento de rabia o adverso, puesto que son situaciones que no le deben importar a los jugadores.

“A mí me encantan todas esas críticas y cuando me ponen en mis redes sociales que ‘si ya la van a Cruzazulear‘, que ‘ya no opines’, que si ‘ahora en la Final y que el campeonato’, y me da risa, me da risa, porque te voy a decir algo, es algo que no le debe de preocupar a Cruz Azul ni a los jugadores”, dijo.

Cruz Azul está cerca de ganar su primer título de Liga desde el Invierno 1997. Getty Images

“Es algo que les debe de motivar porque, al fin y al cabo, todos los que opinan y los que están diciendo eso se están reflejando en algo: una, qué maravilloso que estén tan atentos de lo que hacemos, que maravilla, y después, es un gran reto para los jugadores, para demostrarse a ellos de lo que son capaces, de lo bien que lo hicieron esta temporada, de que lo pueden lograr”, concluyó.