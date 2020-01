Carlos Ernesto González Ramírez: ‘La inmunidad se usa para la impunidad’

Fallo del transporte selectivo: ganaron los consumidores. ¿Por qué tuvieron que ir a la Corte para defender el derecho a elegir?

Porque la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está para proteger a los transportistas en detrimento de los usuarios, y el Gobierno preside la ATTT.

Los taxistas están haciendo mucha presión. Ya consiguieron sentarse con las autoridades para hablar del tema. ¿Quién ganará?

Si no se respeta el fallo, la ley y la Constitución, volveremos a demandar exigiendo otras cosas, como que exista un servicio de taxi en Panamá. Aquí van llenos de pasajeros y van donde va el chofer. Eso no es un taxi. Un taxi lleva un pasajero o un grupo que abordó el taxi junto, y van adonde ellos quieren ir. Y tampoco se aplica la regulación de las tarifas: ellos las aplican como les da la gana.

¿Qué opina de que el Ministerio de Gobierno, el Tránsito y la Cámara Nacional del Transporte hayan instalado una mesa de trabajo?

Clientelismo. Debieron tener a los usuarios presentes, no solo porque el fallo los beneficia sino porque son el objeto y las víctimas del transporte.

Pedirán una aclaración de sentencia. ¿El fallo no es claro?

Es claro y no requiere ninguna aclaración. Eso no es más que para atrasar su ejecución. Y denota que el gobierno está en contra de los usuarios. Además de que esto ya es inapelable. Lo que debieron hacer fue reunirse con los usuarios y hacer cumplir la ley. No hacen cumplir la ley.

¿Qué otras leyes vulneran los derechos de los consumidores?

Todas las que restringen la oferta de un servicio o bien. Por ejemplo, las que nacionalizan las profesiones. La gente se muere porque no hay especialistas para atenderlos, mientras se podrían buscar en cualquier lado del mundo. Además, aquí los hay, y no los dejan ejercer.

¿Por qué es un precedente nefasto la querella de Zulay Rodríguez contra Mauricio Valenzuela?

Porque es el abuso del derecho. Es usar el mecanismo creado para proteger a las mujeres para vulnerar la libertad de expresión. Todo eso para no rendir cuentas.

Y, ¿las medidas de protección contra Valenzuela? ¿Qué implican?

Es grave que el Ministerio Público se preste para esta perversión del derecho, cuando es público y notorio que no se trata de un tema de violencia contra la mujer sino de rendición de cuentas de una política.

Él no se le puede acercar ni tuitear de ella. Si lo hace lo meten preso. O sea, que no puede ir a la Asamblea Nacional ni cubrir a los demás diputados.

Sí, porque su oficina está ahí. Ni referirse a ella en medios, que es su trabajo. Eso va contra la libertad de expresión, el libre ejercicio del derecho a su trabajo y a su libertad de tránsito, y el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados. Como precedente, si él no puede hacer su trabajo, y otros tampoco pueden hacerlo o están expuestos a no poder hacerlo por estos abusos del derecho, los ciudadanos no podremos estar informados de las actuaciones de las figuras públicas. Es que todo es absurdo. ¿Cómo le vas a restringir todos esos derechos a él y a nosotros, con una excusa tan claramente falsa?

Son hechos de interés público de una funcionaria pública. ¿Qué le responde a quienes alegan que los hechos los cometió antes de ser diputada?

La resolución del caso se dio cuando ella ya era diputada, lo cual implica un evidente conflicto de interés, porque un diputado no debiera ejercer el derecho, y menos en materia administrativa, como es Aduanas, porque la Asamblea tiene como función fiscalizar al Ejecutivo.

¿Por qué más no deberían litigar?

Por separación de poderes. Ellos ejercen el poder que les dio el voto popular para su beneficio personal. La Constitución de 1904 expresamente prohibía eso. Deberíamos volver a esa prohibición.

¿Por qué demandó por violencia de género y no por cualquier otro delito?

Porque esa norma permite la aplicación de esas medidas cautelares de manera unilateral. Los otros casos tienen que ir a un juez de garantías. Y se legisló así porque es un riesgo para la mujer. Pero en este caso no hay tal delito ni riesgo.

Y, ¿qué podemos hacer?

Votar bien.

¿Los jueces no tienen criterio para algo tan básico, o hay algo más detrás?

Solo se me ocurre que estamos hablando de una diputada… es el poder que ella ejerce. Y por eso es que no deberían litigar. Si tuviéramos institucionalidad, ella no pudiera hacer nada de lo que hace.

Y, ¿cuándo se habló de su hijo menor de edad en este tema? Que no vi.

Yo tampoco. Y preocupa el reiterado uso de su hijo en sus conflictos públicos.

¿Cómo afecta esta decisión de la fiscal a toda la lucha contra la corrupción?

Es frustrante, porque cualquier excusa jurídica se está pudiendo usar para impedir un derecho fundamental. Los fiscales no deberían prestarse para esto. Y ya estamos viendo las consecuencias con la cantidad de demandas contra medios y periodistas por ejercer su profesión y mantener informada a la población. Es el abuso del sistema. El delito de calumnia e injuria está para lograr la impunidad, porque penaliza la libre expresión.

¿Qué diferencia hay entre las demandas de Ricardo Martinelli y las de Zulay Rodríguez?

Nada. Es el abuso de las instancias judiciales para limitar la libre expresión.

¿Por qué se creó la inmunidad parlamentaria?

Para que pudieran hablar sin ser demandados sobre temas importantes que afectaban a los poderosos, con el fin de que se pudieran investigar esas cosas. Ahora se usa para la impunidad y para denigrar a sus enemigos reales o percibidos. Es preferible eliminarla.

¿Qué cinco cambios habría que incluir al reglamento interno de la Asamblea?

Regular la habilitación de los suplentes para que sea excepcional, no la regla. Cerrar la puerta a poder ser diputado y a la vez tramitar con el gobierno o litigar. Prohibir la regaladera con fondos públicos (que ya está regulado por la Corte, pero no está de más ponerlo ahí). Sistema de voto electrónico y con nombres para saber quién votó y cómo, y transparencia en la administración. El Legislativo es el menos transparente de los órganos. Planillas, contratos… no sabemos nada.

¿Cuáles son los mayores conflictos de interés de los diputados?

Ellos no deberían poder moverse de ser diputados a ser miembros del Ejecutivo pidiendo permiso, sin perder la curul. Tampoco correr para dos cargos, y menos de dos órganos diferentes. Ni deberían estar en la directiva de ninguna instancia del Ejecutivo, si les toca fiscalizarlos.

¿Coincide con Mayín Correa en que el PRD es la madre del clientelismo?

No. Viene desde el siglo XIX, y cuidado desde la colonia. Y ningún gobierno se escapa de eso. Todos han sido clientelistas. El sistema está diseñado para que puedan serlo: no hay institucionalidad.

¿Qué piensa cuando Raúl Pineda dice que seguirá regalando con nuestra plata?

Constituyente paralela.

¿Por qué hay tanto miedo de que el PNUD sea el facilitador de la discusión de las reformas constitucionales? ¿Es válido o infundado?

Hay una molestia con los organismos internacionales por promover políticas públicas que no les corresponden y que son propias de decisiones internas. Pero trasladar esa molestia a que actúen como mediadores en un diálogo es absurdo. El PNUD ha sido facilitador en diálogos que han logrado cambios profundos.

¿Qué es la ley en Panamá?

Mecanismo para aplicarle al más débil.

¿Para qué sirve la Constitución?

Para cuando el poderoso necesita una excusa.

¿A los alumnos de Derecho les servirá más pilar o hacer buenos contactos?

Mientras no cambie la institucionalidad, los contactos.

Contraloría. ¿Ha demostrado hasta ahora ser independiente?

Creo que las designaciones fueron la negociación para llegar…

Prueba idónea. ¿A cuántos más salvará antes de que hagamos algo?

Es poner los bueyes tras la carreta. La prueba es un asunto del proceso, no un requisito para iniciar el proceso. Otro mecanismo de impunidad, como el fuero.

Participó en el proceso de entrevistar a los aspirantes a magistrados. Lo más impresentable que vio.

Un candidato que antes de ser entrevistada atacó con una carta a la comisión de selección. Y llegó con barra. Y como no lo seleccionaron, volvió y atacó.

Y, ¿lo más destacado?

Yo no pensaba que en Panamá había tanta calidad profesional jurídica.

Luis Ramón Fábrega tiene el caso de matrimonio igualitario que usted impulsa. Ahora preside la Corte. ¿Elección positiva?

Creo que sí. Tiene la oportunidad de enderezar entuertos y salir por la puerta ancha.

¿Lo ayuda ser amigo de José Ayú Prado?

Fue bueno para su elección…

¿Quién es el obstáculo de ese tema?

El proyecto necesitaba que la Corte estuviera constituida por magistrados titulares, no por magistrados con periodos vencidos, porque eso genera debate y el fallo necesita tener plena legitimidad.

¿Los casos se están cayendo por culpa del Ministerio Público o de los jueces?

El MP se ha excedido en los casos inexplicablemente, y el Judicial ha desarrollado teorías que invalidan los casos, que no se sustentan en la legislación. Es un sistema que tiende a la impunidad.

Mayor acierto de Laurentino Cortizo.

Las designaciones de magistrados y del procurador de la Nación.

Mayores errores.

Prometió una reforma a los tres poderes del Estado. La Concertación fue más allá. Él envió lo de la Concertación a la Asamblea y la Asamblea fue aun más allá. Resultado: rechazo general. El diálogo debe ser enfocado a lo que él prometió.

¿A quiénes todavía no entiende cómo los nombraron?

Bueno, yo sí entiendo cómo y por qué…

¿Por qué?

Traen un bagaje político muy útil.

La contención del gasto. ¿Existe o es solo discurso?

Es un discurso. Se bajó el presupuesto, pero las prioridades no están claras.

¿El PRD gobierna con Nito Cortizo o en su contra?

El PRD no tiene dirección. Tiene tres facciones y cada una va por su lado.





