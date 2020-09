Carlos Duboy, indagado por el caso Odebrecht

Basilio González, abogado de Danna Harrick, también procesada, indicó que muchas de las vinculaciones en el expediente “no tiene fundamento legal”, por lo que considera que varias personas saldrán absueltas. Para González, su cliente no ha cometido el delito de blanqueo de capitales, ya que este no se prueba con testimonios de personas que hicieron acuerdos con la fiscalía.

