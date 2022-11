Carlos Correa TOMÓ DECISIÓN sobre futuro en MLB – SwingCompleto

El puertorriqueño renunció a continuar con los Twins en los dos años que le restaban y los 72 millones que recibiría y volvió nuevamente al mercado en busca de un contrato multianual y que ronde los 300 millones, algo que no será fácil, dado que sus números en 2022 no fueron los mejores de su carrera y ya entra con un año más de vida, 29 para 2023.

