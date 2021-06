Carlos Chamorro denuncia un allanamiento ilegal en su residencia de Managua

NO A LA CENSURA. Tropas de la Policía ejecutan a las 8.30 PM un operativo ilegal de allanamiento en mi casa en Intermezzo del Bosque. Exigimos respeto a la integridad física de mi cuñada Amelia Elizondo, Amparo, y Alvaro, el guarda de seguridad. NO podrán callar al periodismo

You May Also Like