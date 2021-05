Carlos Calderón entrega el anillo de compromiso a Vanessa Lyon | Shows Despierta América

Además, Vanessa confesó que la argolla de compromiso que Carlos eligió le encantó: “Tiene un gusto impecable, el anillo de mis sueños . No me imagino una manera más creativa de proponer. Soy una ‘suertudota’ , es un hombre con un corazón hermoso”.

Un poco desconfiada, la actriz se subió a un helicóptero sin entender nada de lo que sucedía: “Le pregunto a Carlos que por qué vamos en helicóptero y me dice que ‘para mostrarme lo hermoso que es Miami, me enamore de la ciudad y así quedarme a vivir aquí'”, debido a Lyon radica en California.

“Un chofer nos recogió, me pareció raro porque Carlos no toma, pero pensé que esta vez iba a celebrar con los socios. Nos llevó a un lugar que se veía como un hotel raro y yo empecé a imaginar cosas como qué raro todo esto , y luego vi que detrás de esa especie de hotel habían unos aviones y pensé: ‘seguro está en negocios raros’ , y me puse paranoica”, confesó.

Carlitos planeó varias sorpresas para su prometida que, incluso, la hicieron pensar que estaba metido en “negocios raros”. “Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa “, contó la actriz a People en Español.

You May Also Like