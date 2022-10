Carlos Alcaraz será su líder

Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers son cuatro de los cinco jugadores seleccionados por el capitán Sergi Bruguera para formar parte del equipo español que disputará la fase final de la Copa Davis en el pabellón Martín Carpena de Málaga del 22 al 27 de noviembre.

Bruguera, que antes del inicio de la competición dará a conocer el quinto componente del equipo, mantiene la base de tenistas con los que ha contado en el presente curso, con Alcaraz como líder de una escuadra en la que no figura Rafael Nadal, que ya no entró en las dos anteriores convocatorias, algo que el mallorquín ya pactó a principios de este año con el capitán.

Que todavía falte un quinto miembro para el equipo español podría parecer que deja la puerta abierta a Nadal, que recientemente solo ha competido en la Laver Cup para la despedida de Roger Federer. Sin embargo, fue el propio Sergi Bruguera, capitán del equipo español de la Davis, el que lo descartó. “A principio de año ya me dijo que no contase con él, que no estara para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo estará. Tiene el derecho a escoger”, explicó el catalán.