Carlos Alcaraz recibe el premio al número uno de la temporada 2022

La revelación española se aseguró su reinado, como mínimo, hasta finales de enero, una vez finalice un Abierto de Australia en el que ya podrá competir Novak Djokovic, que no pudo hacerlo a principios de la presente campaña al no estar vacunado por la COVID-19 y en el que Nadal defenderá título, probablemente como segundo cabeza de serie.

