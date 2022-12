Carlos Alcaraz, ganador del premio al Mejor Progreso de 2022

Carlos Alcaraz recibió este jueves el reconocimiento al jugador con Mejor Progreso de 2022. El murciano no dio opción a sus compañeros de profesión, los encargados de votar en este premio, pues el pupilo de Juan Carlos Ferrero firmó un curso de ensueño que comenzó en la posición número 32 del ránking y terminó como número uno y con su primer Grand Slam -el US Open- en sus vitrinas.

You May Also Like