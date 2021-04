Carla Suárez anuncia que ha superado el linfoma de Hodgkin y quiere jugar Roland Garros

“Quiero aprovechar para mostrar mi gratitud infinita a los sanitarios que nos cuidan día a día, especialmente al personal médico que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha. Ese factor humano es fundamental para salir adelante en momentos así, y me siento afortunada por haber contado también con ese apoyo. Mucha fuerza y muchos ánimo también a los que siguen en la lucha”, insistió.

Ahora arranca una nueva etapa. En tres meses se someterá a una revisión de control , y así sucesivamente. Que lo haya vencido no significa que no vuelva a remitir.

“Hoy por fin termino el tratamiento y ya puedo decir que he superado el linfoma . Han sido unos meses distintos, donde he tenido que afrontar una realidad que no conocía de primera mano. Teniendo disciplina y escuchando en todo momento el consejo médico, se han puesto las bases para superar la enfermedad”, declaró en Barcelona, donde se ha estado tratando con quimioterapia y radioterapia .

