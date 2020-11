Caricaturistas le rinden homenaje a los héroes de la tragedia

“Estuve observando diferentes fotografías y videos sobre lo ocurrido en Tierras Altas , hay tantas imágenes que te impactan, peinado en el dolor de esas familias, pero me encontré con esta imagen, esta imagen es como una postal que te inspira, y te da ánimos para salir adelante, es la imagen del oficial del Senan, cargando está bebé, quien duerme placenteramente en los brazos de la unidad, eso me llevo a plasmarlo en un trazo digital haciéndole un homenaje a él y a todo los demás que arriesgan su vida, sacrificando horas en pro de los niños que son tan inocente y que no saben lo que ocurre realmente”, señaló el artista.

