Cargadas de sensualidad regresan tras 10 años desaparecidas las Pussycat Dolls

Ahora, casi once años después, The Pussycat Dolls regresan con nueva gira y material. La canción elegida para regresar a la pista es el tema React, con un poco de pop-dance que posee un sello inconfundible de la girlband.

Luego de varios años de trabajar en conjunto y cantar éxitos como Don’t Cha, Buttons y When I Grow Up entre 2005 y 2009 , la girlband más icónicas de la industria musical regresa al ruedo.

You May Also Like