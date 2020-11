Carencias ponen en riesgo vida de pacientes de la CSS

La Prensa tuvo acceso a no menos de 20 cartas que los médicos de diferentes especialidades han enviado a la Dirección Médica del Complejo Hospitalario desde 2015 hasta el presente, en las que describen el preocupante desabastecimiento en la UCI; la adquisición de medicamentos de mala calidad; la compra de equipos que no pueden usar por falta de insumos; la carencia de equipo de protección, y, aunque parezca insólito, hasta la malnutrición de pacientes por la deficiente alimentación que se les brinda en ese hospital.

En una nota del 4 de agosto pasado se menciona que “no es posible que, de forma reiterada, no hay ropa suficiente para el cambio del personal, [que] no haya mascarillas apropiadas para cubrir de manera efectiva los dos sitios de ingreso del virus (nariz y boca) y que no haya botas para cubrir los zapatos y se deba utilizar cartuchos plásticos de manera rudimentaria”.

