Carencia de mobiliario inclusivo en la ciudad de Panamá revela déficit social

Este mobiliario requiere de especificaciones técnicas, según Senadis (2008): Las bancas públicas y similares deben tener una altura del asiento de 45 a 50 centímetros, y estar firmemente fijadas al suelo; las fuentes de agua se instalarán a no más de 80 cm de altura; los contenedores de agua se ubicarán a una altura de 90 cm; también se colocarán bancos de apoyo isquiático que sirven de descanso para personas con problemas en las articulaciones quienes no pueden utilizar un banco normal. Sin embargo, aún no se consigue ese objetivo básico en una urbe en la que se requiere el estricto cumplimiento de las leyes de beneficio público.

