Cardoso deja un Brasil estable

En otras áreas importantes, no obstante, los dos períodos de Cardoso han generado importantes ganancias sociales, con el grueso de los beneficios yendo a parar a manos de los ciudadanos más pobres de Brasil. En octubre, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas lo designó como el primer ganador de un nuevo premio por liderazgo destacado, declarando que su administración “ha supervisado importante progreso en el desarrollo humano en Brasil”, en particular en las áreas de educación, salud pública y reforma agraria.

A lo largo de sus años en la Presidencia, y en particular durante su segundo período, que fue particularmente difícil, los brasileños tendieron a culpar a Cardoso por no hacer más para reducir la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso en términos nacionales. Como da Silva siempre recordó a los votantes durante su campaña más reciente, Brasil sigue siendo uno de los países más económicamente injustos del mundo, con menos del 10% de la población en control de más o menos la mitad de la riqueza de la nación.

No obstante, Cardoso, a quien se le prohíbe postularse para un tercer periodo en el poder, no pudo asegurar la elección del candidato de su partido para sucederlo en la Presidencia. La frustración popular en torno a las desigualdades sociales que no han cambiado y la lenta actuación de la economía dieron a Da Silva, quien había resultado perdedor en la primera ronda ante Cardoso en 1994 y 1998, una resonante victoria.

