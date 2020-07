Caravana de nicaragüenses no consigue salir de Panamá por falta de permisos

“Yo me quedé sin trabajo y cuesta mucho conseguir otro ahora como está la cosa”, relató a Efe Juana Eraso, de 57 años, que tiene casi un año de estar en Panamá, donde se sentía “tranquila” laborando como cocinera o asistente de limpieza, y quien dice que no tiene ya donde dormir porque entregó la llave del cuarto donde vivía.

You May Also Like