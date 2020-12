Caraglio condiciona tener más minutos para seguir en Cruz Azul

Cristian Le Bihan, agente del delantero, señaló que el jugador se queda en Cruz Azul, siempre y cuando reciba minutos de parte de Robert Dante Siboldi

MÉXICO — Ante unas presuntas declaraciones del delantero de Cruz Azul, Milton Caraglio, las cuales trascendieron en redes sociales donde el argentino muestra su molestia al señalar que “a mí estar sentado y estar cobrando, no me interesa”, su agente Cristian Le Bihan avaló lo anterior al sostener que “él quiere quedarse, siempre y cuando juegue”.

El delantero argentino podría dejar a la Máquina Cementera. Imago 7

“Si Caraglio no juega y no está considerado por Siboldi, o por quien venga, si es que se da la salida de Siboldi, cosa que no me compete a mí opinar, seguirá”, dijo.

“Cruz Azul, evidentemente hizo una inversión muy grande en Caraglio; Cruz Azul confió en Caraglio. Caraglio ganó tres copas, o dos, con Cruz Azul; fue el máximo goleador cuando perdieron esa final con América. O sea, siempre pelearon los primeros puestos y después estuvo en la llegada de Siboldi, y evidentemente, Siboldi no confía como confía Cruz Azul en Caraglio”, expresó.

“Entonces, Milton quiere jugar y si sigue Siboldi, y evidentemente no está dentro del proyecto deportivo del técnico, Caraglio, así como que quedarse para no jugar, no, no quiere seguir ahí”, afirmó el agente.

Le Bihan fue igual de tajante al manifestar: “Esto lo define Cruz Azul; es decir, si continúa Siboldi y él no está dentro del proyecto deportivo, Caraglio como para quedarse sentado y mirando, no está para eso, no pide eso; él quiere jugar”.



“Esto es así, él está muy a gusto y es más, le gustaría renovar y quedarse en este club, pero siempre y cuando juegue”, añadió.

Le Bihan recordó que el contrato de Milton Caraglio vence en 2021

“Creo que estos últimos seis meses el técnico no lo ha tenido en cuenta. Él sabe por qué, (aunque) para mí los números indican lo contrario; los promedios de goles que tiene son muy buenos, pero bueno, él está cansado y no se le ha tenido en cuenta”, mencionó.

Cristian Le Bihan no dudó al refrendar lo dicho en un principio: “Se quiere quedar, siempre y cuando juegue. Esa es la prioridad; si no, a buscar otro destino”.