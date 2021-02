Características de la vacuna india Covishield, de las que RD adquirirá 110 mil

La vacuna fue aprobada de emergencia, y el Gobierno dominicano espera que Serum Institute of India sea la primera casa en entregar las dosis al país, aunque dijo que llegan en marzo no se precisó día.

Esto representa una ventaja frente a la vacuna Pfizer-BioNTech, que debe almacenarse a -70 ° C, por lo que para la conservación de esta marca de vacunas se deben adquirir unos contenedores especiales mientras que para Covishield no sería necesario.

El artículo de la BBC establece que su fabricante, se debe almacenar con una refrigeración de 2 ° C a 8 ° C, sería la misma temperatura que refrigera una nevera doméstica, lo que la hace de fácil aplicación para suministrar en cualquier entorno.

