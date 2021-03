Capturan a expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez

“Denuncio ante Bolivia y el mundo que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, escribió Áñez en Twitter a la 1.48 hora local del sábado (05.48 GMT) tras ser detenida.

