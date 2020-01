Capriles: ´detenciones son fascismo del puro´

El líder de la Unidad Nacional aseguró que la paz del país no depende de los estudiantes, sino de lo que haga el gobierno, e insistió que “hay que plantarse frente al gobierno con una agenda: o cumple en el marco de la Constitución o esto desembocará en un estallido […] nosotros no queremos ese estallido, pero está en desarrollo un autogolpe. ¿Lo aceptaremos los venezolanos? Estoy seguro que no”, dijo.

You May Also Like