Capricornio, horóscopo del viernes 25 de diciembre del 2020 | Horóscopos Capricornio

Predicción de Pareja para hoy viernes Si te encuentras en pareja: tomarías mucho más enserio a tu pareja, no porque no lo hayas hecho antes, sino porque tu trabajo te lo impidió. Si estás soltero : seguirías el camino correcto para hacer que una pareja llegue a tu vida. Nivel de energía sexual: moderado.

SALUD Hay mucha historia detrás de ti, sobre todo porque de pronto, las cosas que no pensabas que se harían cada día más prósperas, ahora se sentirían de la mejor manera en términos de salud. Posiblemente estarías sintiendo la ausencia de algunos vicios, pero no por ello dejarías de hacer las cosas que más te convengan.

Capricornio, por mucho que hayas sentido que la vida no te sonreiría, ahora verías la regencia de la Luna creciente que sin duda sería más benevolente contigo. En poco tiempo te darías cuenta, que la vida te estaría sonriendo a pesar de que no todo se haya estabilizado para ti. con la regencia de Tauro verías buenos resultados al final del día.

