Capricornio, horóscopo del martes 18 de mayo de 2021 | Horóscopos Capricornio

Dinero Por el paso de Acuario en tu casa 2 tiendes a calcular bien tus gastos y te aterran las deudas por el momento. Ahorras para cursos y estudiar otro idioma, pero no gastas en cosas que sabes que no necesitas. Eso sí, te gusta tener una buena despensa, comer en buenos restaurantes y viajar. Bien por ti.

Salud El día de hoy las condiciones para la salud las marca el signo de Cáncer porque está pasando por tu casa 6, este es un signo emocional y esas emociones pueden convertirse en el talón de Aquiles de tu salud porque te lleva a consolarte comiendo y no precisamente cosas sanas. Por eso podrías estar propenso a padecer obesidad y, yendo un poco más lejos, a todo tipo de problemas digestivos que además se agravan cuando se come en exceso, cosa que este signo hace cuando está triste, estresado, enfadado o decepcionado. Un espiral de malas decisiones de salud a las que tienes que estar atento.

