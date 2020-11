Capricornio, horóscopo del lunes 16 de noviembre del 2020 | Horóscopos Capricornio

TRABAJO Culmina una etapa laboral que podría haber sido pesada, pero no por ello te sentirías mal, es momento de retomar lo que es debido para que las cosas tengan un mejor sentido y que nadie se interponga entre lo que quieres y lo que no. Es buen día para que la Luna tenga regencia y con ello estés en el mejor momento de tu día.

SALUD Que no caiga la mala energía de lo que has venido haciendo para encontrar la salud en ti. Hoy es uno de los mejores días donde tienes oportunidades para salir adelante y sin lugar a dudas, dejarías que todo surja en paz para que encuentres en una buena alimentación la salud que necesitas.

AMOR El amor no cambia, cambian las personas y con ello tienes o no oportunidades para sentirte en mejoría. Deja que todo sea mucho más amable contigo, para que el trígono entre el Sol y Neptuno, se lleve las malas energías entre lo que piensas o sientes. Seguramente podrías estar a disposición del amor y con el vendría una nueva pareja.

A pesar de todo, las personas juzgan y piensan que estás en su contra, por ello no te sientas en malestar, deja que todo fluya como es correcto y después las cosas tendrán su curso como es debido. Hoy es un momento en el que no tienes por qué sentirte lejos de todo y de todos. Solo de quienes te representen desconfianza. Es mejor tener la regencia de Sagitario a tu favor.

