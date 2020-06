Capricornio – Domingo 21 de junio de 2020: vete preparando para lo insólito e inesperado | Horóscopos Capricornio

Trabajo En estos próximos días deberás ser muy cuidadoso a la hora de entregar tus trabajos, revisarlos bien ya que hay tendencia a omitir detalles, pasar por alto errores y equivocarte en algo que siempre has hecho bien, pero que ahora, por estar de prisa, no lo completas a tiempo.

Amor No olvides las lecciones del pasado. Algunas veces has perdido una buena oportunidad por adelantarte a los acontecimientos, deja que el agua tome su nivel antes de actuar motivado por una emoción o impulso momentáneo, capricorniano.

Tu creatividad en cuestiones sentimentales es muy alta y lograrás vencer obstáculos y dificultades si no das rienda suelta a tus emociones y controlas tus expresiones para no cometer indiscreciones.

