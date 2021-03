Capello se rinde en elogios ante Messi, pese eliminación del Barcelona

La eliminación del Barcelona en la Champions League no influyó en la opinión de Capello sobre Messi y destacó sus cualidades dentro de la cancha

Fabio Capello, exdirector técnico del Real Madrid y hoy analista de Sky Sports, calificó a Lionel Messi como un “genio absoluto” después del juego que dio con el Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el PSG, donde metió un gol y falló un penal.

El extécnico del Real Madrid aplaudió la actuación de Lionel Messi ante el PSG. Getty Images

Incluso, en su rol como comentarista, Capello sostuvo que el resto de jugadores del mundo pueden obtener muchos Balones de Oro, pero que no hay nadie que se acerque a lo que hace el argentino.

“Messi tiene algo más que los demás, es un genio absoluto. Los demás ganarán el Balón de Oro, como los ha ganado Cristiano Ronaldo, pero Leo es el genio porque hace cosas con calidad y velocidad que son impensables para los demás. Utiliza sus pies como otros utilizan sus manos. Esta noche he visto a un gran Messi y a un hermoso Barcelona”, agregó.

De igual forma, el director técnico aseguró que de no ser por Keylor Navas y Marquinhos, el juego de vuelta en el Estadio Parque de los Príncipes hubiese sido para el equipo ibérico, pues fue el que tuvo las opciones más claras de gol.

“El Leo que vimos esta noche es un fenómeno al que pararon el portero y Marquinhos. Messi es un futbolista con algo diferente. Demostró una vez más que tiene algo más que los demás”, insistió.

Por otro lado, en su análisis para la cadena europea, Capello criticó a Cristiano Ronaldo por el juego que dio en la vuelta del torneo de clubes ante el Porto, mismo en el que el lusitano influyó para que su equipo cayera y fuera eliminado.

“Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error gravísimo e imperdonable que no tiene excusas. Cuando preparas los jugadores que tienen que ponerse en la barrera, hablas con ellos y les dices que si alguno tiene miedo que te lo diga y no les pones. Estás eliminado porque has puestos a dos jugadores que en el tiro se han girado de espaldas al balón y el balón ha entrado. Y no es culpa del portero”, dijo sin titubear.

En más de una ocasión, Capello ha confesado la admiración que tiene por Messi, misma que lo llevó a pedir su contratación para cuando el estratega italiano dirigía a la Juventus, esto después que lo vio jugar en un partido por el trofeo Joan Gamper.