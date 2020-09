Capac: 800 proyectos de construcción se reactivaron

Unos 800 proyectos de construcción y aproximadamente 4 mil obreros se sumaron a trabajar, tras la reactivación de este sector de la economía, informó la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Estos proyectos, que incluyen inversión pública y privada, forman parte de una 279 empresas de todo el país, indicó el gremio, y que aparecen registradas en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Empresas esperan que se les actualicen los pagos del Estado El gobierno reiteró que toda obra que cuente con partida presupuestaria será pagada según avances del proyecto. “Tenemos cuentas atrasadas y nos mantenemos en conversaciones para tratar de agilizar esos pagos”, informó la Capac, tras ser consultada por este diario.

Para poder reativarse estas empresas y los trabajadores debían registrarse en el Mitradel.

La entidad gubernamental informó que hasta el 10 de septiembre se había reportado la reactivación de 5 mil 421 trabajadores de la construcción en 409 empresas de todo el país en este sector.

Tras la pandemia, el Mitradel ha recibido hasta la fecha 32 mil 269 contratos suspendidos en mil tres empresas de construcción. La reactivación de los trabajadores de la construcción solo equivale al 17% en el 40% de las empresas, actualizado hasta el 10 de septiembre.

El Mitradel informó de que tiene oficiales en proyectos de construcción para verificar que no se incorpore a trabajar ningún obrero que no esté registrado en el sistema. Las empresas no pueden contratar personal nuevo, es decir, solo pueden incorporar a los suspendidos. Esto con base a lo establecido en la Ley 157 que busca proteger a los trabajadores y donde se señala que mientras haya trabajadores suspendidos la compañía no podrá contratar a nuevos empleados para las mismas funciones de los que están ya suspendidos.

A nivel global, en el Mitradel se han reactivado 53 mil 536 contratos de trabajadores en 4 mil 299 empresas de todo tipo en el país. Los contratos suspendidos globales que se han tramitado en el Mitradel suman 281 mil 500 contratos, que al restarle los reactivados suman 227 mil 964 contratos suspendidos.

El Ministerio pide a las empresas que reativen a los empleados suspendidos y que envíen los protocolos de seguridad a la plataforma, porque ese es un requisito necesario para poder reabrir.

Estas medidas son parte de los factores que buscan garantizar la protección a los trabajadores para que no se propague el virus.

Los trabajadores que se reactivan también se deben registrar porque es el mecanismo que se utiliza para conocer que ya comenzará a recibir ingresos y no tendrá derecho al vale digital. Esto es parte de la fiscalización que hace el Mitradel en las obras.