Caótica pole de Leclerc en Bakú: cinco accidentes, incluido Sainz, y rajada de Alonso: “Van sobreexcitados algunos”

Todos estos incidentes generaron un cierto malestar en Fernando Alonso , que no pudo hacer una vuelta rápida (como los demás) en la Q3. El asturiano por fin superó a Esteban Ocon con solvencia (el francés no pasó de la Q2 y saldrá 12º) después de sentirse mucho más cómodo durante todo el fin de semana.

Cuatro banderas rojas marcaron el devenir de una tanda que se acabó decidiendo por la gestión de los rebufos , especialmente por lo mal que lo planificaron en Mercedes: Valtteri Bottas sacrificó su vuelta para nada, ya que Lewis Hamilton (cuyo rendimiento en Bakú no está siendo tan bueno como esperaban) no logró mejorar el intento inicial de Leclerc.

