Caos en la ‘fan zone’ de Doha durante la jornada inaugural del Mundial que obliga a los antidisturbios a intervenir

En el mismo lugar se encontraba el mexicano residente en Los Ángeles Luis Reyes, que comparaba lo ocurrido este domingo en Doha con el aplastamiento de hace unas semanas en Corea del Sur, donde murieron más de 150 personas. “ No podías avanzar ni retroceder. Le he dicho a mi hijo de salir. Era demasiado peligroso “, ha señalado.

Hatem relata que ha visto a gente empujando y a mujeres llorando entre la multitud que se afanaba en entrar. “Mi familia está dentro. No puedo entrar para verlos. No sé qué hacer”, ha lamentado.

Los hinchas han intentado acceder a las instalaciones, donde hay una televisión gigante y lugares donde comprar cerveza, para disfrutar del partido inaugural del Mundial, que enfrentaba a la selección anfitriona con la de Ecuador. Tras los incidentes, no está claro si ha habido heridos o arrestados , según recoge la agencia Associated Press.

