Cantos de sirena | La Prensa Panamá

Por tanto, no es el dólar en sí lo que hay que defender, sino la libertad monetaria. No debemos pensar en crear una nueva moneda latinoamericana sin valor, sino en dar la libertad a la gente, a los ahorradores, a elegir la moneda que más seguridad les dé, sea esta el dólar, el euro, una moneda privada u oro, que tiende a mantenerse altamente valorado por la gente a diferencia de las monedas fiat que tienden a cero.

OPINIÓN. Para tener más dinero, y que no duela como el aumento de impuestos, el Gobierno está expandiendo de manera exponencial su capacidad de señoreaje. No es algo totalmente nuevo. Se viene haciendo con monedas fraccionarias desde los años de la década de 1970, pero se hacía esporádicamente y en montos pequeños, lo que tenía un efecto mínimo, pero siempre nefasto.

