cánticos a Morata y, esta vez sí, saludos a los aficionados

En su salida para el vital duelo contra Eslovaquia, se guardaron muy mucho de mostrar la misma apatía y aunque no lo hicieran con grandes gestos, no se les pudo achacar que no les dedicaran al menos un saludo. Cientos de aficionados se agolparon a las puertas del hotel , entre cánticos y gritos de ánimo a los suyos.

You May Also Like