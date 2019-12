Cantera, calidad y tecnología, claves del diseño futuro

“Nos piden la posibilidad de obtener un prototipo o un metaproducto o, incluso, saltar desde el metaproducto a un producto en serie”, relata el director ejecutivo. De ahí salió en 2011 la moto eléctrica Volta, la primera en España. “ Nosotros no queremos competir con los estudios de diseño , porque son nuestros aliados y componen también nuestro cuerpo docente”, aclara, pero añade que si bien los estudios puede contar con buenos equipos de diseñadores y profesionales, no tienen a su alcance una comunidad así de estudiantes, ex estudiantes y profesores para llevar a cabo proyectos “compartidos, colectivos y de cocreación”.

