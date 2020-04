Cantante de ‘Yo Perreo Sola’ aclara por qué Bad Bunny no le da créditos

La nueva canción de Bad Bunny, “Yo Perreo Sola”, ha sido todo un éxito, pero lo que muchos quieren saber es de quién es la voz femenina que aparece en el tema y por qué el artista no la menciona.

El sencillo ya reúne más de 46 millones de reproducciones en Youtube, transformándose en uno de los más comentados en las redes sociales. Y aunque muchos alabaron la osadía de la estrella de trap de aparecer vestido de mujer en la secuencia y el corte feminista de la letra, otros lo han criticado por no mostrar a la mujer tras la voz femenina del coro de la canción y ni siquiera mencionarla en los créditos.

Pero, ¿quién es esta misteriosa artista? Se trata de Génesis Ríos, una cantante puertorriqueña de 22 años conocida como “Nesi”.

En una entrevista con el medio El Vocero de su país, la joven señaló que no aparece en los créditos porque simplemente desde el equipo de Bad Bunny compraron su voz, por lo tanto, no se trataría de una colaboración como tal.

De ya pa’ ya

“Todo pasó a través del acercamiento de terceras personas, él parece que le había gustado mis freestyle y por eso parece que se acercó a mí”, indicó Nesi, agregando que grabaron su parte de la canción en un hotel. “Yo no sabía lo que me esperaba, cuando escuché el tema pues la verdad es que me gustó mucho”, reveló respecto a ese momento.

“Él (Bad Bunny) compuso la letra (…) él lo único que quería era mi voz”, enfatizó.

Sin embargo, otros creen que hay otro motivo, pues tras la grabación del tema, Nesi firmó contrato la disquera “Hear This Music”, de la cual Bad Bunny se fue en 2018 en no muy buenos términos.

En ese entonces, el cantante dijo que Mambo Kings y DJ Luian, los célebres líderes de la casa discográfica, “nunca quisieron que yo sacase un álbum, nunca me permitieron, nunca me dieron el apoyo, siempre me lo negaban”.

No obstante, aunque no ha habido confirmación del sello, algunos atribuyen la situación a un tema legal, pues es posible que Nesi tenga alguna cláusula de exclusividad en su contrato con Hear This Music, y que por lo mismo no pudiera aparecer en los créditos.

En tanto, Nesi publicó una versión alternativa del video “Yo Perreo Sola” en sus redes sociales, donde ella aparece cantando y bailando junto a otras mujeres.