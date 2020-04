¿Cansado de los puzles? Cinco maquetas que pondrán a prueba tu habilidad con los rompecabezas

No hay amante de las maquetas que no cuente con la de un barco, pues son uno de los emblemas de esta disciplina. Esta recrea el acorazado Bismarck que emplearon los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La maqueta incluye las torretas de artillería, los mástiles afiligranados, 18 embarcaciones auxiliares, dos hidroaviones y otros dos elementos que formaron parte de la historia de esta nave.

Tanto si ya eres un experto en la materia, como si ya has montado todos los puzles que tenías a mano y quieres probar con otras disciplinas, bajo estas líneas te dejamos cinco maquetas de temáticas (y dificultad) diversas que hemos encontrado en Amazon con las que, no solo podrás lograrlo. También podrás poner a prueba tu habilidad con los rompecabezas en 3D (¡y ejercitar tu paciencia!).

¿Nunca has tenido la sensación de que hay edificios, construcciones, vehículos o embarcaciones que merecería la pena poder observar de cerca una y otra vez e, incluso, tenerlas en tu salón para disfrutarlas? Nos alegra decirte que esto es posible y, si ya has sentido (y hasta disfrutado de) esa sensación, sabes que te estamos hablando de las maquetas. Esas construcciones capaces de recrear todo un mundo en miniatura que, encima, puedes construir con tus propios manos.

