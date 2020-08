¿Cansado de los banners? Descubre cómo las marcas pueden comunicarse contigo de forma natural

Tanto si eres usuario y quieres aprender más sobre esta técnica como si deseas investigar para emplearla en tu negocio, desde el site Think with Google te ofrecen más información práctica al respecto.

A pesar de que tiene un nombre peculiar, en realidad su objetivo es acompañar al usuario a través de contenido resolviendo sus dudas sobre el producto en el que está interesado. No hay anuncios, no hay banners ni creatividades; solo información útil . Los anunciantes invierten en contenidos de alto valor para el usuario. Es una estrategia complicada para los departamentos de marketing , pero los resultados están demostrando que resulta muy ventajosa y que, además, genera elementos de valor en sí mismos ya que las piezas de contenidos son buenas y, además, sirven para posicionar orgánicamente sin realizar más inversiones.

