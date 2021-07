Cannes se quita la mascarilla y abarrota salas de cine

Durante los primeros días de la 74ta edición del Festival de Cine de Cannes — realizada dos meses más tarde de lo habitual y después de que la edición del año pasado se cancelara por completo — la alfombra roja luce muy similar a las del pasado. Marion Cotillard, Bella Hadid, Matt Damon, Helen Mirren y Adam Driver la han recorrido, acaso superados, en cuanto a moda, por el traje de Louis Vuitton rosa flamenco de Spike Lee. La mayoría camina sin tapabocas, ya que la alfombra es al aire libre y la mayoría de los asistentes están vacunados, aunque no se requieren pruebas. Y no hay menos fotógrafos de lo habitual luchando por llamar la atención de las estrellas.

You May Also Like