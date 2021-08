Cannabis medicinal, negocio de miles de millones de dólares

A la preocupación sobre que el cannabis medicinal llegue a las calles, Asvat consideró que “eso no es cierto, ya que los medicamentos [con cannabis] no tienen esos efectos recreacionales”.

La Prensa le preguntó a Arosemena si en la reunión con Castillero se identificó como dignatario de Canna Med Panama. “Yo en ese momento –dijo– no estaba involucrado en el tema comercial y en el camino de estar involucrado en los primeros debates… me contacta esta empresa”.

Arosemena, secretario y suscriptor de la sociedad, indicó que Canna Med le pidió un acercamiento con “las autoridades correspondientes”. Su primera opción –dijo– fue un funcionario del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) , cuyo nombre dijo no recordar, pero que se mostró “muy interesado”. Esta persona, aseguró Arosemena, “recomendó capacitar a funcionarios de jefatura relacionados al tema, pero no en Panamá, por tratarse de una sustancia controlada”.

La comitiva la integró Elvia Lau y Elsa Jara, directora de Farmacias y Drogas y jefa de la Sección de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud (Minsa), respectivamente, así como tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN): Ingrid Pardo, Álvaro Céspedes y Ruth Ábrego, para visitar laboratorios y centros de producción de cannabis medicinal y farmacias privadas. El periplo se hizo mientras la discusión del proyecto de ley 153 –que busca regular el uso del cannabis con fines medicinales– estaba suspendida en la AN por modificaciones.

