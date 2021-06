Candidato al mejor gol de la Eurocopa: así fue el segundo tanto de Schick en el Escocia

El portero escocés no se lo podía creer, pero el delantero del Bayer Leverkusen puso el interior con un toque fuerte y medido para que el balón hiciera una imposible parábola alta en el aire. El cancerbero del Derby County echó a correr de espaldas, previendo lo que iba a pasar, pero no llegó más que a echarse sobre la red. Más de 50 metros de gol se había tragado.

