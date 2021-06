Canco Rodríguez se sincera sobre el eminente nacimiento de su primer hijo: “Estoy acojonado”

Con la foto anterior, Canco anunció que estaba esperando un bebé con Marta. “Bebé a bordo. No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos. Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno. Pero, sin duda, esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados. Ahora toca estudiar a ver qué significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así. ¡¡Estamos muy felices!! “, escribía en el pie de foto.

Está previsto que el retoño nazca el 11 de julio y en Barcelona , si todo sale como está previsto, ya que Marta es de allí y es donde quiere que nazca. En cuanto al nombre, Canco no ha querido desvelar detalles hasta que llegue el esperado día, pero ha adelantado que “es original y corto, no es español”.

You May Also Like