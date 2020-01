Canciones románticas para disfrutar en San Valentín

29 Ene 2020 – 02:54 PM

Ya falta poco para San Valentín y junto a esta fecha, se hacen más evidentes las demostraciones de amor y de amistad que cualquier otro día.

Por eso, a través de esta nota te daremos una lista de 10 clásicos que puedes disfrutar junto a tu pareja si los planes son quedarse en casa.

Adele – Make You Feel My Love

Whitney Houston – I Will Always Love You

George Michael – Careless Whisper

Take That – Back for Good

Cyndi Lauper – True Colors

Bruno Mars – Just The Way You Are

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Sam Smith – Stay With Me

Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word

John Legend – All of Me