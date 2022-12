Cancillería reitera que el tapón del Darién no es una ruta de migrantes

Mantener en el estado más natural posible los procesos ecológicos y evolutivos de las especies de flora y fauna del Parque Nacional Darién, así como su riqueza forestal e hídrica, es una obligación no sólo para Panamá, sino para todos los Estados signatarios de las convenciones e instrumentos internacionales que protegen el parque y sus zonas indígenas, por lo que en todo momento se debe considerar que Darién no es una ruta para la migración regular, segura y ordenada.

