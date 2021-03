Canciller alemana acuerda extender confinamiento hasta el 18 de abril

Todavía no se ha acordado una serie de propuestas, lo que indica que se necesitarán discusiones tensas para llegar a un acuerdo. Para las áreas más afectadas, otras posibles restricciones incluyen toques de queda hasta las 5:00 a.m. Merkel dará una conferencia de prensa el lunes una vez que concluyan las conversaciones.

Merkel y los 16 primeros ministros estatales del país decidieron el lunes prolongar las medidas, que incluyen el cierre parcial de tiendas no esenciales y el cierre de hoteles, restaurantes, gimnasios y locales culturales, según una persona familiarizada con la discusión, que solicitó no ser identificada.

