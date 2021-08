Cáncer pediátrico, una enfermedad que afecta a toda la familia

Como padres o cuidadores debemos estar pendientes de signos o síntomas y acudir al médico para evaluación. “Los síntomas dependen de qué cáncer tiene el paciente, pero la mayoría de los síntomas del cáncer pediátrico son inespecíficos, es decir, son síntomas que son muy comunes en otras enfermedades benignas comunes y por lo tanto a menudo no se sospecha que es un síntoma debido al cáncer. Las leucemias a menudo causan moretones, sangrado y fiebre, pero lo más característico es que cuando se hacen exámenes de sangre rutinarios como un hemograma, se ve que están dramáticamente alterados. Los tumores del sistema nervioso central a menudo causan dolor de cabeza, vómitos (especialmente en la madrugada) o convulsiones. Los otros cánceres (”tumores sólidos”) a menudo se presentan como una masa o bola en alguna parte del cuerpo donde no debe haber una masa. El retinoblastoma (cáncer en el ojo), se presenta como una pupila blanca, que se describe como similar a un “ojo de gato”” nos detalla el Doctor Boyd.

