Cáncer – Miércoles 7 de octubre del 2020: tendrás que admitir que estás juzgando | Horóscopos Cáncer

DINERO No habrá necesidad de recurrir a nadie para solicitar préstamos o favores, a pesar de que lo has pensado con fuerza, no es un buen momento para hacerlo.

AMOR Consideras que no es el momento para poder estar cerca de nadie pues te sientes ofendido y no quieres que te juzguen.

Has venido dando de tumbos por todos lados, de pronto te sientes bien, de pronto como si nadie te comprendiera. La realidad es que tienes la capacidad de superar este tipo de sensaciones pero no estás dispuesto a ello. Te enfrentaste con la persona equivocada, pues la has juzgado de más y eso tendrá consecuencias que tienes que afrontar.

You May Also Like