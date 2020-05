Cáncer – Domingo 24 de mayo de 2020: evita actuar por impulsos, razona bien todo | Horóscopos Cáncer

Tu regente en tu signo, y en la vibración del seis, un domingo altamente intuitivo, sensible, amoroso. Si encuentras resistencia, no insistas, haz lo tuyo y no luches contra la corriente. Con esa actitud nada te incomodará y tendrás un día y noche estupendos en tu vida íntima y social.

Las circunstancias están cambiando rápidamente así que no te sientas mal por una negativa, o por algo que no sale como esperabas pues en asuntos del amor las realidades son diferentes a lo que has estado pensando. No obstante, lo que surja te satisfará plenamente.