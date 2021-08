Cancelada la obra de Joel Joan El gran comediant

En el meu temps privat i lliure vaig fer un dinar amb amics i vaig beure com passa cada dia de vacances a tot arreu. És perquè vaig fer un Instagram que em censureu? Però no és país capdavanter en llibertats i democràcia? Què m’he perdut? https://t.co/yHD2D0WZEp

Mientas, Joel Joan también ha contestado en las redes sociales a la prohibición de la obra: “En mi tiempo privado hice una comida con amigos y bebí como pasa cada día de vacaciones ne todos los sitios. ¿Me censuráis porque hice un Instagram? ¿Pero no es un país líder en libertades y democracia? ¿Me he perdido algo?

You May Also Like