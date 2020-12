Cancelación de reservaciones de hoteles supera los $3 millones por medida de cuarentena

“Después de haber invertido para las adecuaciones y prepararnos para recibir a los turistas, ahora eso ya no será posible. EStamos en el proceso devolución y tratando de que algunas de las reservas se reprograme para no hacer devoluciones, pero en su mayoría están pidiendo la devolución por incertidumbre de cuando se termine las medidas”, señaló.

You May Also Like