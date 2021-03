Canal de Suez podría quedar despejado la semana que viene

El portacontenedores Ever Given , de bandera panameña, encalló el martes por la noche en el Canal de Suez durante una tormenta de arena, bloqueando una de las vías navegables más transitadas del mundo.

Smit Salvage, la empresa contratada para el “salvamento” del Ever Given, se muestra más prudente que el presidente de Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores, que dijo confiar en que el barco se desbloqueará el sábado por la noche.

El gigantesco buque portacontenedores Ever Given , de bandera panameña, que bloquea el Canal de Suez desde el martes podría ser desalojado “a principios de la semana que viene”, dijo el director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de Smit Salvage, la firma holandesa contratada para ayudar en la tarea.

You May Also Like