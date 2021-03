Canal de Panamá se solidariza con el Canal de Suez

En cadenas de suministros, el Canal de Panamá trabaja sobre productos manufacturados en Asia, que tienen como mercado de consumo Estados Unidos, particularmente, la costa Este americana, y el Golfo. En el caso de materias primas como petróleo, que efectivamente el Canal de Suez es importante para el movimiento de crudo del mundo, que viene de Medio Oriente hacia Europa, y alguno que sigue hacia los Estados Unidos, realmente sí representa un volumen importante que el Canal de Panamá no maneja. El Canal de Panamá mueve ciertos volúmenes de crudo, pero que van de la cuenca del Caribe: Venezuela, Guyana, parte de lo que viene de Trinidad, algo del Golfo de México de Estados Unidos, pero no somos un participante relevante en este mercado. Así es que desde el punto de vista del movimiento de crudo, eso sí va a verse ligeramente afectado. Va a haber algunos atrasos en el suministro, el mundo realmente tiene suficiente crudo almacenado para poder salir de la estación fría del Norte, y entrar en el verano, así es que no creemos que va a haber mayores disrupciones, pensando que este tema dure aproximadamente dos semanas.

