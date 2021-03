Canal de Panamá no espera un aumento de tráfico por el incidente en Suez

El administrador del Canal de Panamá , Ricaurte Vásquez, señaló este lunes 29 de marzo que la vía acuática panameña no espera un aumento en los volúmenes de tráfico tras el incidente del buque de bandera panameña Ever Given, que quedó encallado en el Canal de Suez taponando esa importante vía comercial.

